Обновленный Hyundai Santa Fe появится на российском рынке в 2021 году

Кроссовер после обновления доберется до российского рынка, а предварительные сроки выхода были озвучены представителями компании.

Как сообщает Autonews.ru, ссылаясь на пресс-службу российского офиса марки Hyundai, рестайлинговый Hyundai Santa Fe появится в РФ в начале 2021 года, но более точные сроки выхода пока не рассекречивают.

Впрочем, спецификации обновленной модели, а также ее комплектации и стоимость, также не раскрываются. Более подробно об обновлении сообщалось ранее.

Напомним, что в ходе обновления у модели слегка изменилась внешность и обновился салон.

В Европе у кроссовера еще будут гибридные установки, но вероятно в нашу страну такие версии не приедут.