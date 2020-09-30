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Обновленный Hyundai Santa Fe появится на российском рынке в 2021 году

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Кроссовер после обновления доберется до российского рынка, а предварительные сроки выхода были озвучены представителями компании.
Как сообщает Autonews.ru, ссылаясь на пресс-службу российского офиса марки Hyundai, рестайлинговый Hyundai Santa Fe появится в РФ в начале 2021 года, но более точные сроки выхода пока не рассекречивают.

Впрочем, спецификации обновленной модели, а также ее комплектации и стоимость, также не раскрываются. Более подробно об обновлении сообщалось ранее.

Напомним, что в ходе обновления у модели слегка изменилась внешность и обновился салон.

В Европе у кроссовера еще будут гибридные установки, но вероятно в нашу страну такие версии не приедут.

hyundai Hyundai Santa Fe
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