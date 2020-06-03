Обновленную Hyundai Santa Fe раскрыла компания

Компания Hyundai 3 июня провела презентацию обновленной версии кроссовера Hyundai Santa Fe, который летом появится на внутреннем для компании рынке, а в дальнейшем приедет и в России.



В ходе обновления автомобиль получил не только измененный дизайн внешности и салона, но и новую платформу.

Теперь в основе кроссовера располагается платформа от новой Sonata, за счет которой Santa Fe будет предлагаться не только с обычными ДВС, но и с гибридными установками.

Новый Santa Fe получил фирменный дизайн марки в стиле новой Sonata, а еще для него начнут предлагать колесные диски диаметром 20 дюймов.

В салоне кроссовера стали использовать более дороги материалы отделки, а еще там появится цифровая панель с экраном 12,3 дюйма. Мультимедийная система имеет 10,25-дюймовый дисплей, а рычаг коробки передач заменили на селектор системы Terrain Mode с несколькими ездовыми режимами.

Технические характеристики нового Hyundai Santa Fe компания раскрывать не стала, но сообщила, что в моторной гамме будет две гибридные установки.

Одна из версий будет подзаряжаемым гибридом. Согласно неофициальным данным, в линейке двигателей будет 2,2-литровый дизель, который используется в Kia Sorento.

Более подробно об обновленном Hyundai Santa Fe, его комплектациях и ценах, автопроизводитель расскажет позднее.