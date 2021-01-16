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С мая 2021 года россияне смогут покупать машины с пробегом через «Госуслуги»

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Весной через портал «Госуслуги» моно будет оформить куплю-продажу автомобилей с пробегом. Россиянам это позволит быстрее и без ошибок оформить документы, а также обезопасить сделку.
Нововведение начнет работать в мае, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на директора по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлану Гамзатову.

За счет электронного оформления сделки клиент сможет получить всю информацию про подержанный автомобиль, изучить его историю эксплуатации и другие данные.

Также через «Госуслуги» можно узнать находится ли автомобиль в розыске или залоге.

Помимо этого после оформления электронной сделки, штрафы за нарушения будут приходить непосредственно новому автовладельцу, а не предыдущему.

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