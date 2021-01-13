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Новый компактный кроссовер Lexus NX впервые замечен во время тестов

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Новое поколение кроссовера должны представить в этом году и уже известно, что в его основе расположится платформа от нового Toyota RAV4. Новый компактный кроссовер Lexus NX впервые замечен во время тестов
Новый компактный кроссовер Lexus NX впервые замечен во время тестов, а шпионские снимки прототипа распространили в сети.

Сообщается, что компания тесты проводит на дорогах американского штата Колорадо. В целом автомобиль новой генерации сохранит свои пропорции, но при этом получит обновление в дизайне.

Так, изменениям подвергнется решетка радиатора, бамперы, оптика, а в салоне ожидается появление нового мультимедийного комплекса с экраном на 14 дюймов.

Новый компактный кроссовер Lexus NX впервые замечен во время тестов

В Lexus NX техническая часть будет как у Toyota RAV4. В частности, речь идет о нового гибридной установке на базе 2,5-литрового ДВС. Отдача установки в Toyota RAV4 Prime составляет 306 л.с.

Другие подробности о новинке не раскрываются.

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lexus Lexus NX
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