Автомобильные эксперты в России проанализировали предложения на первичном рынке и подготовили список иномарок, которые обойдутся дешевле всех.

Эксперты портала Carsweek составили рейтинг самых недорогих иномарок на рынке России по состоянию на начало 2021 года.

Так, на первой строчке располагается седан Datsun on-DO, а на втором месте хэтчбек Datsun mi-DO. Эти автомобили, как известно, уже прекратили собирать в нашей стране, и скоро они покинут российский рынок.

Пока же дилеры распродают остатки и просят за седан 531 тыс. рублей, тогда как хэтчбек оценен от 554 тыс. рублей.

В тройке самых доступных иномарок оказался Ravon Gentra с ценником от 569 тыс. рублей. На четвертом и пятом месте расположились Renault Logan и Renault Sandero.

Их стоимость в минимальной комплектации составляет 675 тыс. и 685 тыс. рублей.