Опубликован рейтинг самых бюджетных кроссоверов на российском авторынке

Наш рынок не такой богатый на выбор кроссоверов как в ЕС, при этом у нас есть очень доступные представители сегмента SUV, и среди них есть не только отечественные модели.

Специалисты составили рейтинг самых доступных кроссоверов на российском рынке. Открывает список всем известная LADA 4×4. Стоит отметить, что этот внедорожник с постоянным полным приводом известен не только в странах СНГ, но также на европейском рынке и других континентах.

Сейчас LADA 4×4 в самой простой комплектации в дилерских центрах предлагают по цене от 587 900 рублей.

Внедорожник как и ранее предлагается только с 1,7-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 87 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Дороже LADA 4×4 сейчас можно купить Lifan X50. Эта модель конечно уступает «Ниве» по проходимости, при этом выигрывает в комфорте.

Стоимость китайского «паркетника» составляет 689 900 рублей, а за счет специальных предложений кроссовер можно приобрести всего за 573 202 рубля. Lifan X50 в России предлагается с 1,5-литровым 103-сильным ДВС и пятиступенчатой «механикой».

Прямым конкурентом LADA 4×4 в России всегда считалась Chevrolet Niva, которая теперь носит название LADA Niva. После того как модель стала полностью принадлежать «АвтоВАЗу» ее не только переименовали, но и слегка обновили, при этом технически она осталась без изменений.

У нее мотор и трансмиссия такие же, как и LADA 4×4. Стоимость LADA Niva в базовой комплектации сейчас составляет 738 000 рублей, а со скидками внедорожник можно купить за 708 000 рублей.

На четвертом месте снова расположилась китайская модель — Lifan X60. Этот кроссовер в данный момент можно купить за 739 900 рублей, (со скидками цена составляет 656 502 рубля), но такая цена только у экземпляров с ПТС 2017 года. У дилеров марки Lifan еще есть Lifan X60 с ПТС 2018 года.

Самым дорогим в «пятерке» доступных кроссоверов является UAZ Hunter, а это максимально простая и проверенная временем машина, которая является полноценным рамным внедорожником.

UAZ Hunter изначально создан для эксплуатации в тяжелых условиях, а не в пределах мегаполисов. Внедорожник считается простым в обслуживании и надежным, пишут специалисты портала carsweek.ru.

Единственным его большим недостатком является высокий расход топлива. Стоимость UAZ Hunter в самой простой комплектации составляет 827 000 рублей.