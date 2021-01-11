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Средний срок владения автомобилем в России не превысил 5 лет

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Российские аналитики решили выяснить, как долго эксплуатируют свои автомобили россияне.

При подготовке специалисты учитывали только легковушки, которые находились во владении не более 10 лет.

В результате они узнали средний срок владения авто до первой перепродажи. Оказалось, что при таких условиях россияне в среднем владеют машиной 58 месяцев, а это 4,8 года.

В массовом сегменте показатель оказался выше – 59 месяцев или 4,9 года.

Если говорить о премиальном сегменте, то тут средний срок владения автомобилем составляет 47 месяцев или 3,9 года.

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