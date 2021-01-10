Yahoo News Japan: Honda виновна в прекращении поставок своих авто в РФ

Уход японской компании Honda с российского рынка обсуждают не только в России, но также и Японии.

Причем японские СМИ считают, что автопроизводитель сам виноват в уходе с российского рынка и низких продажах своих автомобилей.

Пользователи портала Yahoo News Japan считают, что Honda сама виновна в уходе с авторынка России.

Отмечается, что автопроизводитель на российском рынке продает устаревшие модели, которые не могут конкурировать с другими.

Сейчас в РФ представлено всего две модели легковых автомобилей Honda, и это кроссоверы CR-V и Pilot.

Они пользуются достаточно низким спросом. За 11 месяцев прошлого года японская компания в России продала всего 1,4 тысячи авто, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

О том что Honda покидает российский рынок стало известно 30 декабря.