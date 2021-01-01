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Honda прекратит поставлять свои автомобили на авторынок РФ в 2022 году

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В следующем году российский офис компании Honda Motor намерен прекратить поставки своих автомобилей в нашу страну, о чем рассказали представители марки.

О том, что Honda прекратит поставлять свои автомобили на авторынок РФ в 2022 году стало известно от представителей российского подразделения журналистам «Интерфакса».

Как выяснилось, дилеры перестанут получать авто Honda в связи с новой стратегией компании Honda Motor.

Объяснили это тем, что в рамках стратегии развития автомобильного бизнеса будет проходить реструктуризация операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.

При этом отмечается, что послепродажное обслуживание несмотря на прекращение поставок сохранится. Также марка в России продолжит предлагать мотоциклетную и силовую технику.

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