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Названа способная привести к взрыву автомобиля ошибка автоводителей

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Прежде чем «прикуривать» автовладельцу советуют убедиться, что проблема именно в севшем аккумуляторе.
Эксперты рассказали, в каких случаях в автомобиле может выйти из работы электрика, случиться пожар или даже произойти взрыв.

Как сообщают российские эксперты, перед тем как «прикуривать» нужно убедиться, что исправен стартер и генератор, и если эти элементы в рабочем состоянии, то тогда можно подать питание от другого аккумулятора.

Но даже в этом случае нужно быть аккуратным, и постараться не зацепить металлические элементы подкапотного пространства.

Дело в том, что силовые кабели, подключенные к другому АКБ могут выдать искру и воспламенить масляные загрязнения или газ, который есть под крышкой старых аккумуляторов с пониженным электролитом.

Эксперты советуют во время прикуривания быть очень внимательными и не спешить при присоединении проводов.

Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей.

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