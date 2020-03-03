Названы провоцирующие поломку двигателя ошибки водителей

Эксперт рассказал, какие ошибки совершают водители, что приводит к поломке двигателя.

Об ошибках провоцирующих поломку мотора рассказал автомобильный эксперт порталу «V1.ru». Он отмечает, что современные двигатели можно «убить» намного быстрее, чем кажется.

Так, первым делом эксперт отметил отказ некоторых водителей от прогрева двигателя, особенно зимой.

Также автомобилисты без прогрева практически сразу начинают давить на газ и ускоряться.

Все это в результате негативно сказывается на силовом агрегате, ускоряет износ его деталей и в конечном итоге приводит к поломке.

Спровоцировать выход из строя мотор можно и несвоевременной заменой масла, которое жизненно необходимо любому двигателю.

Не советует эксперт и экономить на топливе, так как очень низкое октановое число может привести к перегреву агрегата и разрушению его деталей.

Также ошибками назвали и обычный перегрев ДВС, а также езда на максимальных оборотах или на холостых.