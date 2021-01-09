Новая генерация автомобиля сразу же после выхода стала пользоваться повышенным спросом, и очередь на него растягивалась на 1,5 года.

Однако своевременное наращивание объёмов производителя позволило сократить время ожидания машины.

Согласно последним данным, очередь на модель растянулась на 9-10 месяцев и пока сократить ее не получается, так как в компании не успевают выпускать машины.

Toyota Harrier нового поколения пользуется отличным спросом, чего не ожидал сам автопроизводитель.

В Toyota планировали продавать по 3,1 тыс. экземпляров каждый месяц, но модель оказалась настолько удачной, что компания не успевает выпускать необходимое количество машин.

Напомним, что Toyota презентовала новое поколение кроссовера Toyota Harrier в апреле прошлого года, о чем портал «ТвоеАвто» сообщал ранее.