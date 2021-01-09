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Названы причины установки в машинах ручки на потолке со стороны водителя

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В салоне всех автомобилей есть силовые поручни или потолочные ручки, которые предназначены для пассажиров, но при этом для водителя также предусмотрена ручка на потолке.
Водителю по сути эта ручка не нужна, но производители все же ее предусматривают и вероятно мало кто задумывался, для чего она там установлена.

Автоэксперты, объяснили причину установки в автомобиле ручки на потолке со стороны водителя.

Так, одной из причин назвали необходимость наличия ручки для облегчения механической настройки кресла по высоте.

Еще силовые поручни являются отличным подспорьем для пожилых водителей, или людей с лишним весом или ограниченными возможностями.

Ну наконец, такие ручки нужны в грузовиках, полноразмерных внедорожниках или фургонах, то есть в транспортных средствах с высокой посадкой.

Источник: Российская газета.

 

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