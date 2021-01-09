Назвали четыре способные убить автомобиль с АКПП ошибки

Российские автоэксперты указали водителям на частые ошибки, которые могут привести к выходу из строя автоматическую коробку передач в автомобилях.

Автоэксперты портала Autonews назвали четыре «убивающие» автомобиль с АКПП ошибки, одной из которых оказалась езда «на холодную».

По словам экспертов, «автомат», как и двигатель, тоже нуждается в прогреве, особенно в холодное время года.

Водителям советуют прогревать ее несколько минут с двигателем на холостых. Только после прогрева советуют начинать движение, причем делать это нужно без маневров и резких стартов. Длительная буксировка названа еще одной ошибкой, приводящей к поломке АКПП.

Об этом пишет и сам производитель в инструкции. Общее правило в этом случае – 50:50. То есть буксировать машину нужно не более чем 50 км и на скорости не выше 50 км/ч.

Третьей ошибкой становится использование нейтральной передачи (N) при остановке или движении накатом, так как в таком режиме снижается давление, из-за чего подгорают или теряют сцепные свойства фрикционы, которые получают недостаточное количество смазки.

Ну и последней ошибкой, автоэксперты назвали переход положения R в D или наоборот без полной остановки.

В этом случае выход АКПП из строя обеспечен в связи с механическими повреждениями шестеренок и фрикционов. К тому же есть вероятность полной поломки картера трансмиссии.

Источник: autonews.ru.