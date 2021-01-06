Названы автомобили, которые туристы арендовали в путешествиях чаще всего

Специалисты OneTwoTrip подвели итоги и рассказали о марках автомобилей, которые чаще всего использовались туристами во время путешествий в 2020 году.

Основой для рейтинга стали данные по бронированию в разных странах. В результате стало известно, в каких городах и какие авто чаще всего брали в аренду туристы.

Как пишут «РИА Новости», российские туристы чаще пользовались услугами по аренде автомобилей в Италии, Испании, Турции и Германии.

Средний срок аренды составил 7 дней, а средняя стоимость – 2 900 рублей. Среди российских городов больше туристы пользовались арендованными машинами в Сочи, Крыму и Москве.

Что касается наиболее востребованным марок авто, то среди них оказались Renault, Toyota и Kia, а также Hyundai и Volkswagen.