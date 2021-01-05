Ставки выросли с начала года и затрагивают не только автомобили, бензин и дизельное топлива, но и моторные масла.

О том, что акцизы вырастут, стало известно в прошлом году, когда были приняты поправки в Налоговый кодекс.

В РФ акцизы на автомобили, бензин и дизтопливо увеличились на 4%, что, как утверждают в правительстве, соответствует инфляции.

При этом в этом году обещают не допустить большого роста стоимости топлива.

Стоит отметить, что повышение акцизов в конечном итоге может стать поводом для автомобильных компаний, чтобы снова пересмотреть стоимость своих авто.

С начала года машины с моторами мощностью до 150 л.с. имеют ставку, выросшую до 51 рубля за 1 л.с.

Автомобили мощностью от 150 до 200 сил — до 491 рубля за л.с., мощностью от 200 до 300 сил — до 804 руб/л. с., мощностью от 300 до 400 сил — до 1370 руб/л. с., мощностью от 400 до 500 сил — до 1418 руб/л. с., свыше 500 сил — до 1464 руб/л. с.

Также стоит отметить и акцизы на моторное топливо и масла, за счет которых поступления в федеральный бюджет составят свыше 800 млрд рублей.

Эти средства планируют направить на дорожное строительство и реализацию проекта «Безопасные и качественные автодороги».