Компания Bentley продала рекордное число автомобилей в 2020 году

Несмотря на трудности, с которым столкнулись автопроизводители в прошлом году из-за пандемии коронавируса, некоторым компаниям все же удалось нарастить объемы продаж, хотя в целом авторынок показал отрицательную динамику.

В компании Bentley рассказали, что прошлый год для них был успешным, так как им удалось установить рекорд по продажам.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году Bentley смогла реализовать в мире 11 206 своих автомобилей, что и стало рекордным показателем.

В сравнении с 2019 годом объемы продаж выросли на 2%. Самым крупным рынком для компании остается Америка, где было продано 3 035 новых авто, что на 4% больше.

В Китае рост продаж составил 48%, а объемы – 2 880 шт. В Европе марка смогла реализовать 2 193 автомобиля, что на 18% меньше.

Самым продаваемым автомобилем является кроссовер Bentayga, а на втором и третьем месте оказались Continental GT и GT Convertible.