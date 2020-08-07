Bentley может выпустить инновационный электромобиль

Компания Bentley к 2026 году реализует новый проект, который получил название OCTOPUS.

В рамках этого проекта планируется выпуск интегрированной системы электропривода без редкоземельных магнитов.

В новом проекте участниками помимо Bentley станут еще девять партнеров, в числе которых национальное Агентство инноваций (Innovate UK) и Правительство Великобритании в лице организации OLEV (Office for Low Emission Vehicles).

Новый электромобиль, который окажется инновационным, создадут на совершенно новой платформе.

В рамках проекта уже началась разработка и тестирование электрической установки.

В ней установлены сверхскоростные двигатели, которые интегрированы в ведущую ось. Также в установке используются материалы и детали, использующиеся в качестве замены редкоземельным постоянным магнитам и медной обмотке. Другие подробности о проекте к сожалению не сообщают.