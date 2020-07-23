Обновленный Bentley Bentayga появится в России в конце 2020 года

Обновленный Bentley Bentayga на российском рынке появится в четвертом квартале 2020 года, а пока модель начали собирать на заводе компании в Великобритании.

Обновлённую версию можно будет отличить по новой радиаторной решетке, измененному переднему бамперу и новой оптике, созданной на светодиодных матричных блоках.

Изменения в модели произошли и в задней части, где дизайнеры переработали пятую дверь и фонари. В связи с этим крепление госномера теперь расположено на бампере. Для роскошного внедорожника также были созданы новые колесные диски.

В салоне обновленного автомобиля появилась изменённая центральная консоль, новое рулевое колесо и другая обивка дверей.

Для заднего ряда будут предлагать сидения с вентиляцией. В качестве опции для задних пассажиров предложат планшет с увеличенным размером экрана, причем впервые такое решение Bentley представила на Flying Spur.

Для покупателей обновлённого британского кроссовера будут еще предлагать новые отделочные материалы, а среди них два новых вида шпона — Koa и Crown Cut Walnut, и еще темная отделка с эффектом матового алюминия.

Первым в продажу поступит версия с V-образным 4,0-литровым мотором мощностью 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента.