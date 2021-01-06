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Кроссовер Nissan Magnite получил 4 звезды в краш-тесте по версии ASEAN NCAP

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Недавно сообщалось, что новый кроссовер успешно продается на индийском рынке и спрос на него настолько высок, что автопроизводитель был вынужден увеличивать объемы производства за счет введения дополнительной смены.
Недавно в распоряжении портала AutoCarIndia.com оказались данные по краш-тесту новинки. Как сообщили журналисты, Nissan Magnite получил 4 звезды в краш-тесте по версии ASEAN NCAP.

Максимальная оценка, которую могут заработать автомобили, составляет 5 звезд. Подробности о проведении теста на безопасность обещают опубликовать позднее.

Стоит отметить, что в ASEAN NCAP осуществляют проверку пассивной и активной безопасности, которую Nissan Magnite прошел достойно.

В Nissan Magnite установлены подушки безопасности пассажира и водителя, есть системы ABS и EBD, система контроля тяги и система стабилизации.

На индийском рынке кроссовер оценен в 516 тыс. рублей в эквиваленте, что сопоставимо с ценой Лады Гранты в России.

nissan Nissan Magnite
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