Электромобили в Норвегии в 2020 году заняли более 50% продаж

Отчетные данные, опубликованные аналитиками из Норвегии показали, как увеличивается популярность электромобилей в стране.

В прошлом году, согласно опубликованной статистике, электрокары в Норвегии заняли более 50% продаж. В частности, на авто с электрическими и гибридными установками пришлось 54% продаж.

При этом популярность машин с обычными ДВС сокращается. Самыми популярными электрокарами в стране стали Audi e-tron, Volkswagen e-Golf, Hyundai Konda, Nissan Leaf и Tesla Model 3.

Стоит отметить, что Норвегия одна из стран, которая направляет огромные средства для популяризации экологически чистого транспорта.

Власти предоставляют огромное количество субсидий и программ, которые позволяют приобретать такой вид транспорта с существенными скидками. Кроме этого, в стране активно развивают инфраструктуру.