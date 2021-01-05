Toyota может выпустить удлиненный кроссовер Toyota Grand Highlander

Японский автопроизводитель запатентовал на территории Северной Америки новую торговую марку.

В патентном бюро появилось новое наименование — Grand Highlander. Официальной информации о том, что это будет за модель нет, но судя по названию можно предположить, что речь идет об удлиненном варианте модели.

Можно предположить, что автомобиль будет иметь такую же колесную базу, как и у стандартной модели, при этом в нем будет увеличен задний свес и изменен дизайн передней части.

В самой компании комментировать информацию не стали, и конечно же подробности не раскрывают. Между тем напомним, что в конце лета прошлого года россиянам стал доступен для покупки Toyota Highlander.

Его ценили в 3,81 млн рублей и уже в базовой версии внедорожник имеет систему полного привода.