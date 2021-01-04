Новый глава Nissan назвал устаревшими автомобили бренда

Как известно, автомобильная компания Nissan переживает не самые лучшие времена.

Бывший глава Nissan Карлос Гон стал фигурой, которую пытаются обвинить в нынешнем положении дел компании.

Так, его недавно обвинили в том, что модельный ряд бренда представлен устаревшими автомобилями.

Устаревшими автомобили марки назвал главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта, общаясь с зарубежными журналистами.

По словам представителя Nissan самой главной проблемой было ведение экспансии с авто, которые давно устарели.

В качестве примера привели Nissan Juke, которому продлили жизненный цикл, а еще был упомянут Nissan Qashqai.

Для последнего, по словам Гупта уже давно пора предложить более экономичные двигатели и гибридные установки.

В новой стратегии развития компании намерены пересмотреть основные рынки, сократить модельный ряд, а также ликвидировать бренды на некоторых рынках, закрыть заводы и электрифицировать модельный ряд.

Приоритетными рынками становятся Китай, Япония и Северная Америка.