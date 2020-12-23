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Nissan презентовал новый полноприводный Note

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Полноприводный Note будет доступен в двух версиях, одна из которых отличается элементами в экстерьере.
Nissan презентовал новый полноприводный Note в модификациях e-Power 4WD и Autech. Первая получила гибридную установку, а вторая это люксовый вариант модели от суббренда, который был запущен еще в 2017 году.

Гибридная модификация хэтчбека третьего поколения имеется атмосферный двигатель объёмом 1,2 литра и электродвигатели. 82-сильный ДВС работает для подзарядки аккумуляторов, а электродвигатели приводят в движение переднюю и заднюю ось.

Nissan презентовал новый полноприводный Note

Мощность электромотора на передней оси составляет 116 л.с., а на задней – 68 л.с. Последний будет подключаться при необходимости, а точнее при резком разгоне или на старте, а также во время пробуксовки передних колеса. Подобная система есть в автомобилях Leaf и Ariya.

В Японии такой вариант уже доступен для покупки в двух комплектациях по цене от 1,66 и 1,77 млн рублей в эквиваленте.

Nissan презентовал новый полноприводный Note

Что касается Nissan Note Autech, то в таком исполнении Note обойдется в 1,81 млн рублей за переднеприводный вариант и в 2,0 млн рублей за версию с полным приводом.

Внешне отличить люксовую версию можно по решетке радиатора и колесным дискам с особым дизайном. Еще в такой модификации имеется более богатое оформление салона.

Nissan презентовал новый полноприводный Note Nissan презентовал новый полноприводный Note

nissan Nissan Note
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