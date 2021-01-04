Новый кроссовер от китайской компании Geely только готовят к презентации, которая состоится в апреле в рамках мотор-шоу в Шанхае.

При этом недавно китайская компания допустила утечку и внешность кроссовера оказалась рассекречена.

Внешность нового флагманского кроссовера Geely KX11 раскрыли на фото, при этом новых подробностей пока не приводят.

Как известно, модель Geely KX11 создана на платформе СМА, созданной совместно со специалистами Volvo.

Машина, судя по обнародованному в сети изображению, имеет современный, но при этом сдержанный дизайн, который частично был использован от бизнес-седана Preface.

По предварительным данным, в моторной гамме кроссовера будет бензиновый агрегат объёмом два литра и мощностью 190 л.с. Среди трансмиссий предложат 8-ступенчатую автоматическую КП или 7-скоростной робот.