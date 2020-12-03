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Geely в 2021 году привезет на рынок России новый кроссовер

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Geely на российском рынке представит обновленную версию кроссовера Atlas. Эта модель получит приставку Pro в названии и будет предлагаться с трехцилиндровым турбированным мотором.
Презентация Geely Atlas Pro состоится в следующем году. На китайском рынке его показали в 2019 году и сейчас он предлагается под названием Boyue Pro.

Благодаря открытым данным из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) стало известно, что Atlas Pro на российском рынке будет доступен с трехцилиндровым 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. при 255 Нм крутящего момента.

Для этого агрегата будет доступна механическая или автоматическая коробка передач с передним или полным приводом.

Сейчас Geely Atlas в РФ предлагается с 2,0 или 2,4-литровым силовыми агрегатами мощностью 139 и 149 л.с. соответственно.

Geely Atlas Pro от Geely Atlas будет отличаться изменённой радиаторной решеткой и оптикой.

К тому же модель в Россию будут привозить из Китая, тогда как обычная версия Atlas в Россию сейчас поставляется с завода «БелДжи» в Белоруссии.

geely Geely Atlas Pro
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