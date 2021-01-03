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Стало известно, сколько автомобилей стали отзывными в 2020 году

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В Росстандарте подвели итоги ушедшего года и рассказали, сколько отзывных программ было согласовано в 2020 году.
В указанный период на территории РФ под отзыв попадали как автомобили массового сегмента, так и премиальные машины.

В общей сложности Росстандарт согласовал 146 кампаний, которые затронули в общей сложности 647 561 автомобиль.

Также приводят данные и за 2019 год, когда число отзывов было 139, а количество машин – 649 594 ед. С 2015 года показатель отзывных автомобилей превысил уже более 4 млн ед. напомним, что в прошлом году только компания Мерседес более 40 раз объявляла об отзыве.

Еще на сервис отправляли Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, российские Лады, а также модели японской марки «Тойоты» и другие.

Как отметили в Росстандарте, дефекты, обнаруженные в машинах, устраняются в рамках отзывных программ за счет автопроизводителей.

При этом сами отзывы не имеют срока давности, то есть автомобилист может обратиться в сервисный центр в удобное для себя время и получить услуги в рамках отзыва бесплатно.

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