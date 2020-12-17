В России проведут отзывную кампанию, в рамках которой на сервис отправят внедорожники Mitsubishi Pajero.

О том, что 570 внедорожников Mitsubishi Pajero попали под отзыв в России 17 декабря проинформировало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

В сообщении Росстандарта указано, что отзывными являются модели Pajero, которые были проданы в стране с июня 2017 года по август 2019 года.

В указанных транспортных средствах выявили необходимость замены правого нижнего рычага передней подвески.

Как уточняют в ведомстве, указанный рычаг может иметь повреждения, что может быть причиной неустойчивого поведения автомобиля при движении. Замена рычага будет произведена за счет компании.