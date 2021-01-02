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Tesla в 2020 году планировала поставить 500 тыс. своих электромобилей

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Американская компания почти достигла намеченных планов по поставкам новых электромобилей.
Как рассказал в социальной сети Илон Маск, Tesla в 2020 году планировала поставить 500 тыс. своих электромобилей и им это почти удалось, так как объёмы составили 499 550 ед.

Стоит отметить, что таких показателей автопроизводителю удалось достичь даже на фоне пандемии коронавируса, из-за которой на мировом рынке просели продажи новых авто, а также компании вынужденно останавливали их производство.

Марке удалось раньше запланированного срока представить кроссовер Model Y, а еще в Tesla фиксировали рост прибыли пять месяцев подряд.

Кроме этого, в прошлом году серьезно выросли акции Tesla, которая в результате оказалась самой дорогой в мире.

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