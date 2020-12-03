Глава Tesla Илон Маск может купить производителя обычных автомобилей

Зарубежные журналисты пообщались с главой американской компании Tesla Илоном Маском.
Миллиардер рассказал, что рассматривает возможность приобретения производителя обычных автомобилей.
По словам Маска, он не хочет начинать враждебное поглощение, но если какой-нибудь автопроизводитель заявит о желании, объединится, то такую возможность обязательно рассмотрят.
Стоит отметить, что у Tesla достаточно средств, чтобы приобрести такие компании как BMW, Volkswagen или Ford.
Сейчас американская компания является самой дорогой в мире, причем ей удалось обойти своих конкурентов, выпускающих значительно больше машин ежегодно.