Главная » Новости

Глава Tesla Илон Маск может купить производителя обычных автомобилей

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Зарубежные журналисты пообщались с главой американской компании Tesla Илоном Маском.
Миллиардер рассказал, что рассматривает возможность приобретения производителя обычных автомобилей.

По словам Маска, он не хочет начинать враждебное поглощение, но если какой-нибудь автопроизводитель заявит о желании, объединится, то такую возможность обязательно рассмотрят.

Стоит отметить, что у Tesla достаточно средств, чтобы приобрести такие компании как BMW, Volkswagen или Ford.

Сейчас американская компания является самой дорогой в мире, причем ей удалось обойти своих конкурентов, выпускающих значительно больше машин ежегодно.

tesla
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика