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В компании Skoda рассказали о новинках для России на 2021 год

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В наступившем году чешская марка для российского рынка предложит несколько новинок, о чем поведали в российском подразделении марки журналистам «Российской газеты».
Впрочем, абсолютных новинок от автопроизводителя ожидать не стоит. Так, в первом квартале для россиян станут доступны новые варианты модели Octavia.

В частности, для автомобиля предложат новые силовые установки. В ноябре Octavia вышла в продажу с 1,4-литровым 150-сильным мотором, а в этом году предложат еще 1,6-литровый 110-сильный двигатель и двигатель объёмом 2,0 литра и мощностью 190 л.с.

Напомним, что сейчас лифтбек в России продают по цене от 1,4 млн рублей. Стоимость модели с новыми моторами пока не раскрывается.

Что касается еще одной новинки, то ею станет обновленный кроссовер Kodiaq, который планируют запустить в продажу в третьем квартале 2021 года.

Об обновлении этого автомобиля пока информации мало. Ожидается, что у него слегка изменится внешность и салон, а в списке оснащенности появятся новые опции и системы.

Пока известно, что опционально для кроссовера станет доступна виртуальная панель приборов в стиле Octavia, а также мультимедийная система с новыми возможностями.

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