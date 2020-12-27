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Компания Skoda повысила цены на базовые версии Skoda Kodiaq в России

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В декабре кроссовер чешской марки прибавил в цене 1,4-2,5% в зависимости от комплектации, на что обратили внимание специалисты сайта «Цена Авто».
В этом месяце компания Skoda повысила цены на базовые версии Skoda Kodiaq в России, тогда как стоимость топовых комплектаций осталась без изменений.

Теперь начальные комплектации модели продаются по цене на 36-85 тыс. рублей дороже. Минимальная стоимость начальной комплектации составляет 1 719 000 рублей.

Что касается топовых вариантов, то цены на них производитель увеличивал в ноябре.

Стоит отметить, что марка Skoda одна из немногих на российском рынке, входящая в десятку, которая показала положительную динамику продаж за 11 месяцев 2020 года. В отчетный период россияне приобрели 84 930 Skoda, что на 7% больше, чем годом ранее.

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