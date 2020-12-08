Skoda начала тестирование обновлённого кроссовера Skoda Kodiaq

Чешская компания приступила к тестированию обновленной версии своего кроссовера Kodiaq, прототип которого заметили на дорогах общего назначения в Чехии.
Автомобиль был заснят на трассе D11, и как видно в кроссовере камуфляжной пленкой прикрыли только переднюю и заднюю часть.
Это значит, что Kodiaq получит стандартное обновление, в рамках которого изменят только радиаторную решетку, оптику с задними фонарями и бамперы. Стоит ожидать и некоторые изменения в салоне, но какие именно пока неизвестно.
Стоит отметить, что в 2021 году Skoda представит не только обновлённый Kodiaq, но также электрический кроссовер Enyaq и его спортивную версию.
Помимо этого, чешский автопроизводитель выпустит новое поколение Fabia, который будет предлагаться в кузове хэтчбек и универсал.