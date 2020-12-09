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«АвтоВАЗ» сократил линейку двигателей для Lada Vesta

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Один из двигателей в моторной гамме решили убрать из-за того, что он является не особо востребованным.
В этом году «АвтоВАз» постепенно сокращал число комплектаций автомобилей, в которых предлагался 1,8-литровый 122-сильный двигатель.

Как оказалось, такой ДВС в седанах и универсалах семейства Весты является невостребованным. Именно по этой причине было принято решение отказаться от него в этих моделях, но оставить пока только для кросс-вариантов модели.

Об этом стало известно порталу «Лад.Онлайн», который ссылается на представителей пресс-службы завода.

Впрочем, несмотря на это на официальном сайте компании Веста с 1,8-литровым мотором еще присутствует.

Минимальная стоимость такой модификации для седана составляет 815 900 рублей, а Vesta SW с таким двигателем обойдется от 859 900 рублей.

У Lada Vesta с 1,8-литровым двигателем выявили опасный дефект

lada Lada Vesta
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