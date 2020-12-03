О дефекте в автомобилях российского автогиганта сообщают владельцы, которые рассказали об утечке бензина.

Как пишет портал «ЛадаОнлайн», у Lada Vesta с 1,8-литровым двигателем выявили опасный дефект в виде протечки топливопроводящего шланга.

В частности, в авто с силовой установкой ВАЗ-21179 протечка бензина происходит в местах соединения топливного шланга с пластиковой трубкой.

Одни автомобилисты почувствовали запах бензина в салоне во время движения, а другие заметили утечку во время запуска двигателя.

Представители «АвтоВАЗа» прокомментировали жалобы, заявив, что не комментируют единичные случаи, а автомобилистам, обрушившим утечку топлива советуют обратиться к официальным дилерам.