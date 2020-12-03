Кроссовер Geely Coolray стал бестселлером марки в России в ноябре

Китайская компания рассказала о продажах своих автомобилей на российском рынке за ноябрь.

В отчетный период автосалоны компании продали 2 015 авто, что оказалось в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев года объёмы реализованных авто составили 13 772 ед., что на 69% больше. Бестселлером марки в стране по итогам ноября стал кроссовер Geely Coolray.

Он разошелся тиражом в количестве 1 139 экземпляров.

Этой модели за несколько месяцев после выхода удалось сместить Geely Atlas, который длительное время был самым продаваемым авто марки. Этот кроссовер в ноябре был продан в количестве 667 ед.