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Кроссовер Geely Coolray стал бестселлером марки в России в ноябре

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Китайская компания рассказала о продажах своих автомобилей на российском рынке за ноябрь.
В отчетный период автосалоны компании продали 2 015 авто, что оказалось в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев года объёмы реализованных авто составили 13 772 ед., что на 69% больше. Бестселлером марки в стране по итогам ноября стал кроссовер Geely Coolray.

Он разошелся тиражом в количестве 1 139 экземпляров.

Этой модели за несколько месяцев после выхода удалось сместить Geely Atlas, который длительное время был самым продаваемым авто марки. Этот кроссовер в ноябре был продан в количестве 667 ед.

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