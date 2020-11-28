Geely в 2021 году предложит россиянам доступную версию кроссовера Tugella

В следующем году на российском рынке появится более доступная версия флагманского кроссовера от компании Geely.

По данным портала «Китайский автомобили», в 2021 году в дилерских центрах появится кроссовер Tugella в комплектации Luxury. Эта версия будет стоить дешевле 2,5 млн рублей.

Сейчас кроссовер Geely Tugella для заказа доступен только в комплектации Flagship, а версия Luxury от нее будет отличаться 19-дюймовыми колесными дисками, отсутствием панорамной крыши и подрулевых лепестков.

Также в более доступной версии не будет системы удержания автомобиля в полосе движения.

Напомним, Geely Tugella в России для предварительного заказа стала доступна 16 ноября, тогда как полноценные продажи кроссовера начнутся 25 декабря.