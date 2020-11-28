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Hyundai презентовала новый самый доступный кроссовер Bayon

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Hyundai опубликовала тизерное изображение своего нового компактного кроссовера. Модель на европейском рынке будет назваться Bayon, и представят ее только в первой половине следующего года.

Hyundai Bayon получил название в честь города Байонн (Bayonne) на юго-западе Франции. Кроссовер будет позиционироваться как молодежная модель.

Про будущую новинку информации пока нет, но по заявлению вице-президента по маркетингу и продукту Hyundai Motor Europe Андреаса-Кристофа Хофманна, кроссовер станет самым доступным в модельном ряду.

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hyundai Hyundai Bayon
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