Hyundai презентовала новый самый доступный кроссовер Bayon

Hyundai опубликовала тизерное изображение своего нового компактного кроссовера. Модель на европейском рынке будет назваться Bayon, и представят ее только в первой половине следующего года.

Hyundai Bayon получил название в честь города Байонн (Bayonne) на юго-западе Франции. Кроссовер будет позиционироваться как молодежная модель.

Про будущую новинку информации пока нет, но по заявлению вице-президента по маркетингу и продукту Hyundai Motor Europe Андреаса-Кристофа Хофманна, кроссовер станет самым доступным в модельном ряду.