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Hyundai показал новую Elantra для российского рынка

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Hyundai на российском рынке представил седьмое поколение Elantra, которое будет собираться на заводе «Автотор».
Моторная гамма седана будет состоять из двух ДВС – 1.6 и 2.0 л. Мощность первого составит 128 л.с. второго 150 л.с.

Седьмое поколение Elantra создано на новой платформе. «Четырехдверка» получила полностью новую внешность и выросла на 30 мм в длину и на 25 мм в ширину, при этом высота стала на 20 мм меньше. Колесная база подросла на 20 мм, и теперь она составляет 2720 мм.

Hyundai показал новую Elantra для российского рынка
Hyundai Elantra в РФ будут предлагать в четырёх версиях, а это Base, Active, Elegance и Anniversary.

Последняя посвящена 30-летнему юбилею седана. Предположительно, в Anniversary будет особая отделка салона и некоторые изменения во внешности.

Hyundai показал новую Elantra для российского рынка
Новая Hyundai Elantra в дилерских центрах можно будет доступна с 1,6-литровым атмосферным силовым агрегатом мощностью 126 л.с.

Такой агрегат уже известен россиянам, а вот двухлитровый 150-сильный мотор для седана является новым.

Он относится к семейству Smartstream и дает максимальный крутящий момент в 191 Нм уже при 4500 оборотов в минуту.

Hyundai показал новую Elantra для российского рынка
Комплектации Hyundai Elantra пока не раскрывают, но уже известно, что в топовой версии у седана будет установлен 10,25 дюймовый экран мультимедийной системы и акустическая система Bose с восемью динамиками.

Hyundai Elantra в продаже появится в ближайшее время, а ближе к старту продаж автопроизводитель раскроет комплектации и цены на них.

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