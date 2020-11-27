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Российский рынок новых электромобилей в октябре вырос втрое

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В этом году наблюдается рост продаж новых электромобилей, но несмотря на это их объемы продаж по-прежнему остаются невысокими.
Как сообщили российские аналитики из «Автостат», российский рынок новых электромобилей в октябре вырос втрое, когда было реализовано 112 экземпляров.

Этот показатель превышает прошлогодний результат в 3,1 раза. В октябре 2019 года россияне купили только 36 электромобилей. За период с начала года объёмы проданных электрокаров составили 455 ед., а это больше на 53%.

В прошлом месяце самой продаваемой моделью сегмента стал Audi e-tron, который разошелся тиражом в количестве 33 экземпляров.

Также россияне купили 27 ед. Tesla Model 3, 23 ед. Tesla Model X, 11 ед. Nissan Leaf, 6 шт. Tesla Model S, а также 5 экз. Jaguar I-Pace, 3 ед. Hyundai Kona, 2 шт. Mercedes-Benz EQC и еще 2 экз. Tesla Model Y.

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