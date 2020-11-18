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Kia рассказала о новинках для российского рынка на 2021 год

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Пресс-служба корейской компании назвала модель, которая появится в России в 2021 году, и пока официально подтвержден только минивэн Carnival.
Когда именно Kia Carnival станет доступен не уточняется. Также в пресс-службе пока не сообщают, какие еще новинки россиянам стоит ждать в следующем году.

Напомним, Kia Carnival четвертого поколения был представлен в августе. После смены поколения минивэн сменил платформу. Так, он стал на 40 мм длиннее за счет чего в салоне теперь больше места.

Kia Carnival в зависимости от региона доступен с 2,2-литровым дизельным турбированным ДВС мощностью 202 л.с.

Также минивэн предлагается с 3,5-литровым бензиновым V6 с 294-сильной отдачей. Для силовых агрегатов доступна только автоматическая восьмиступенчатая коробка передач.

 

Представлен новый минивэн Kia Carnival, который появится в России

kia Kia Carnival
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