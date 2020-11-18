Новый Mercedes-Benz S-Class появится на российском рынке в 2021 году

В конце месяце в России начнут принимать заказы на новое поколение флагманского седана Mercedes-Benz S-Class. Поставки модели начнутся только в феврале следующего месяца.

Такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу российского офиса Mercedes-Benz.

В середине следующего года в России еще появится пока не представленный роскошный Mercedes-Maybach S-Class. О других российских новинках от Mercedes-Benz пока больше ничего не сообщают.

Напомним, новое поколение Mercedes-Benz S-Class было представлено в сентябре текущего года.

Премиальный седан после смены поколения подрос в размерах и получил ряд решений, которые раньше не применялись в автомобилях марки Mercedes-Benz.

В Германии базовый S-Class сейчас предлагают за 94 540 евро, а в эквиваленте это 8,6 млн рублей.

Самую дорогую версию можно заказать за 116 232 евро, что в пересчете составляет 10,6 млн. рублей.