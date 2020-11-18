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Kia показала обновленный Kia Sportage для рынка Китая

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Kia Sportage для китайского рынка будет представлен на автосалоне в Гуанчжоу.
Внешность обновленного кроссовера раскрыл портал Autohome, в распоряжении которого оказались шпионские снимки модели, и теперь мы знаем, чем будет отличаться обновленная модель от дорестайлинговой.

Китайская версия Kia Sportage получит ряд стилистических решений, позаимствованных у старшего брата – Sorento.

В будущей новинки появится радиаторная решетка под названием «улыбка тигра» и вертикальные задние фонари.

Известно, что после обновления Kia Sportage станет длиннее на 40 мм, а общая длина модели составит 4500 мм.

Kia показала обновленный Kia Sportage для рынка Китая

Снимков салона рестайлинговой версии Sportage пока нет, но источник пишет, что в салоне появится цифровая панель приборов с 10,25-дюймовым экраном и мультимедийная система с сервисами Baidu.

Также в мультимедийной системе будет добавлено голосовое управление и навигационная система.

В Китае Kia Sportage будет продаваться только с 1,5-литровым мотором мощностью 200 л.с.

Напомним, глобальная версия нового поколения Sportage будет отличаться от китайской модели. Сейчас «паркетник» проходит дорожные испытания.

 

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kia Kia Sportage
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