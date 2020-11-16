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Kia тестирует новый Sportage на трассе Нюрбургринга

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Одна из самых сложнейших скоростных трасс мира сейчас автопроизводителями используется для настройки шасси автомобилей, а также тестирования прототипов при максимальных нагрузках.
На Нюрбургринге фотошпионы заметили новый Kia Sportage. Прототип был полностью покрыт камуфляжной пленкой, которая не позволяет рассмотреть детали четвертого поколения кроссовера.

Но несмотря на защиту от посторонних глаз можно увидеть некоторые элементы экстерьера, которые невозможно скрыть. К примеру, можно увидеть двухсоставные передние боковые стёкла и низко расположенную головную оптику.

Технически четвертое поколение Sportage будет похоже на новый Tucson. Презентация нового поколения Kia Sportage должна состоятся в апреле следующего года, а к концу 2021 году кроссовер должен появится и на российском рынке.

Kia тестирует новый Sportage на трассе Нюрбургринга

kia Kia Sportage
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