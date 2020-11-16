«АвтоВАЗ» зарегистрировал названия для новых моделей Lada

Отечественный автогигант зарегистрировал для своих автомобилей новые имена, на которые уже полноценно оформили документы и возможно их, когда-то применят на моделях марки lada.

В Роспатенте «АвтоВАЗ» зарегистрировал торговые марки — Aura, Alta, Iskra, Mira, Avira, Sfera. Теперь любое из этих названий в будущем могут использовать для прототипов и серийных авто.

Новое свидетельство действует до 2030 года, причем в нем указано, что компания может использовать имена как по отдельности, так и в сочетании.

Напомним, имя Alta было выбрано после проведения конкурса, на котором пользователям социальных сетей предложили придумать название для будущих моделей lada.