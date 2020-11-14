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Новый Nissan Qashqai покажут весной 2021 года

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Полноценная презентация третьего поколения кроссовера Nissan Qashqai состоится только в следующем году. Накануне японская компания показала фото Qashqai в камуфляжной пленке, а позже был опубликован первый тизер модели.

Презентация кроссовера состоится весной 2021 года, но до этого времени Nissan раскроет все характеристики популярного во всем мире «паркетника».

Сейчас известно, что в основе нового Qashqai лежит тележка CMF-C, которая обеспечила более жесткий и легкий кузов.

По предварительным данным, Qashqai получит турбированные моторы, а также гибридную силовую установку с системой полного привода.

Причем гибридный Qashqai будет работать от электромотора, а бензиновый ДВС будет служить генератором.

Nissan представил первое изображение нового Qashqai

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