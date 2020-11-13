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Nissan представил первое изображение нового Qashqai

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Компания Nissan решила продемонстрировать новое поколение кроссовера Qashqai, но пока эту модель показали только в камуфляжной пленке.
Популярный в мире кроссовер третьего поколение будет создан на платформе CMF-C. Эта тележка позволила на 60 кг снизить вес автомобиля и на 41% увеличить жесткость кузова в сравнении с текущей генерацией Qashqai.

Уже известно, что третье поколение Qashqai получит гибридную силовую установку, а в салоне кроссовера будет минимальное количество кнопок.

По некоторым данным, Qashqai нового поколения будет предлагаться с 1,3-литровым турбомотором и электродвигателем.

Nissan представил первое изображение нового Qashqai

Гибридная силовая установка будет предлагаться в нескольких вариантах мощности.

Будет еще доступна полноприводная версия Qashqai с технологией e-POWER. В этой модификации ДВС будет работать как генератор, а в движение автомобиль будет приводится за счет электрической тяги.

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