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Toyota задумала переделать в кроссовер седан Toyota Crown

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Кроссоверы и внедорожники сейчас во всем мире пользуются высоким спросом. Некоторые автопроизводители даже сокращают модельный ряд седанов и хэтчбеков, чтобы заменить их новыми представителями SUV.
Toyota тоже намерена переделать седан Crown в кроссовер. Как написало японское издание Chunichi Shimbun, седан Crown уже в 2022 году может стать кроссовером.

То есть модель, которая пережила 15 поколений, через пару лет получит приемника в лице кроссовера или внедорожника.

Официально Toyota такую информацию не сообщала, но стоит отметить, что издание Chunichi Shimbun в Японии входит в «тройку» самых популярных и авторитетных.

Напомним, что Toyota Crown производится с 1955 года. В 2018 году модель получила новое поколение, а на прошлой неделе была представлена обновленная модель.

Компания Toyota обновила свою самую старую модель

toyota Toyota Crown
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