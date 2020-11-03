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Компания Toyota обновила свою самую старую модель

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Обновление затронуло автомобиль Crown 15 поколения, который представлен на японском рынке.
Обновленный вариант автомобиля уже предлагается для покупки на внутреннем для компании рынке.

В рамках модернизации Toyota внесла изменения во внешность и салон, при этом технически модель осталась прежней. В экстерьере появились новые колесные диски, а в цветовой гамме – новые варианты окраса кузова. Изменений в салоне произошло значительно больше.

Так, в интерьере появилась новая передняя панель, совершенно новая и современная мультимедийная система, 12,3-дюймовый экран, климат-контроль на две зоны, а вот CD-проигрыватель решили оставить.

Компания Toyota обновила свою самую старую модель

Еще стоит отметить появление улучшенного комплекса Safety Sense, в котором есть система автоматического торможения с функцией отслеживания встречной полосы во время поворота и распознавания пешеходов в темное время суток.

В техническом плане изменений не произошло и Crown все также доступен с 245-сильным ДВС и гибридной установкой на базе 2.5 и 3.5-литрового двигателя.

Мощность гибридных установок составляет 226 и 359 л.с. Обновленный автомобиль доступен для покупки по цене от 47 тыс. до 71 тыс. долларов.

Компания Toyota обновила свою самую старую модель Компания Toyota обновила свою самую старую модель

Компания Toyota обновила свою самую старую модель

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