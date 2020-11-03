Компания Toyota обновила свою самую старую модель

Обновление затронуло автомобиль Crown 15 поколения, который представлен на японском рынке.

Обновленный вариант автомобиля уже предлагается для покупки на внутреннем для компании рынке.

В рамках модернизации Toyota внесла изменения во внешность и салон, при этом технически модель осталась прежней. В экстерьере появились новые колесные диски, а в цветовой гамме – новые варианты окраса кузова. Изменений в салоне произошло значительно больше.

Так, в интерьере появилась новая передняя панель, совершенно новая и современная мультимедийная система, 12,3-дюймовый экран, климат-контроль на две зоны, а вот CD-проигрыватель решили оставить.

Еще стоит отметить появление улучшенного комплекса Safety Sense, в котором есть система автоматического торможения с функцией отслеживания встречной полосы во время поворота и распознавания пешеходов в темное время суток.

В техническом плане изменений не произошло и Crown все также доступен с 245-сильным ДВС и гибридной установкой на базе 2.5 и 3.5-литрового двигателя.

Мощность гибридных установок составляет 226 и 359 л.с. Обновленный автомобиль доступен для покупки по цене от 47 тыс. до 71 тыс. долларов.