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АвтоВАЗ модернизировал 1,8-литровый двигатель для LADA Vesta и LADA XRay

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Специалисты компании «АВТОВАЗ» доработали 1,8-литровый мотор, который сейчас устанавливают на модели LADA Vesta и XRay.
Как пишет «Лада.онлайн», 1,8-литровый мотор получил доработанную головку блока цилиндров, в котором были внесены изменения, снижающие повышенный расход масла.

Согласно приказу все старые головки блока цилиндров модификаций 21176100300730, 21176100300750 и 21176100301120 будут заменены на новые.

Стоит отметить, что «АВТОВАЗ» постоянно вносит изменения и доработки в автомобили Lada.

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый двигатель для Lada Vesta и XRAY

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