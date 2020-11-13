АвтоВАЗ модернизировал 1,8-литровый двигатель для LADA Vesta и LADA XRay

Специалисты компании «АВТОВАЗ» доработали 1,8-литровый мотор, который сейчас устанавливают на модели LADA Vesta и XRay.

Как пишет «Лада.онлайн», 1,8-литровый мотор получил доработанную головку блока цилиндров, в котором были внесены изменения, снижающие повышенный расход масла.

Согласно приказу все старые головки блока цилиндров модификаций 21176100300730, 21176100300750 и 21176100301120 будут заменены на новые.

Стоит отметить, что «АВТОВАЗ» постоянно вносит изменения и доработки в автомобили Lada.